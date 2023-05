Consultórios Municipais realizarão Dia D de intensificação da Campanha de Vacinação

No dia 27 de maio todas as unidades atenderão das 8h às 16h; estarão disponíveis doses contra Influenza, Covid e as demais vacinas do calendário de rotina

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga vai realizar neste sábado, 27 de maio, o Dia D de intensificação da Campanha de Vacinação. Na ocasião, todas as unidades de Saúde estarão abertas das 8h às 16h, com doses disponíveis contra a Influenza, Covid e as demais vacinas do calendário de rotina.

Influenza

A vacina contra o vírus da Influenza é trivalente, portanto, protege contra dois tipos de Influenza A (H1N1 e H3N2) e contra o Influenza B. O imunizante é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

Pfizer bivalente

A Pfizer bivalente é o único imunizante aprovado pela Anvisa com o benefício da atualização da plataforma, acrescentando a subvariante Ômicron na sua formulação, além do vírus original.

Saúde Bucal

Além da intensificação das vacinas, as unidades estarão realizando também a Campanha de Câncer de Boca 2023. Dentistas da rede municipal da saúde farão avaliações visando identificar os grupos populacionais de maior prevalência para o câncer de boca, tais como: idosos, tabagistas, trabalhadores sujeitos a exposição solar intensa, maiores de 35 anos e com predisposição genética.

A ação tem o objetivo de detectar lesões e feridas bucais para diagnóstico e tratamento precoce, quando necessário. Os profissionais alertam que até mesmo pacientes que não tenham dentes ou usam dentaduras precisam passar por avaliação.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix comenta que a decisão de aderir a este horário especial tem o intuito de promover à saúde e prevenção. “A intenção é facilitar o acesso às pacientes que trabalham ou realizam outras atividades, priorizando sua casa e seus filhos e acabam não conseguindo tempo para cuidar da sua saúde”.