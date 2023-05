Construtora planeja erguer 115 casas em loteamento na cidade de Votuporanga

A construção de um novo condomínio residencial em Votuporanga deve trazer novidades ao setor imobiliário da cidade.

Uma empresa planeja construir um novo condomínio residencial em Votuporanga, o que deve impulsionar o setor imobiliário da região. No dia 18 do próximo mês, haverá uma audiência pública para discutir a implantação de quatro condomínios residenciais chamados Viareggio I, II, III e IV. A reunião acontecerá no Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” e incluirá a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança.

As casas serão construídas no loteamento Jardim Santa Paula, na avenida Doutor Jardiel Soares, e serão compostas por 115 unidades habitacionais no total, divididas em quatro condomínios. Cada casa terá 62,92 m² e dois dormitórios. A construtora responsável, Serve Engenharia, ainda não divulgou os preços exatos.

A secretária municipal de Planejamento e Habitação, Tássia Gélio Coleta Nossa, em entrevista a votumais.com.br acredita que o condomínio será um nicho de mercado diferente dos existentes em Votuporanga e que a instalação de um novo empreendimento é sempre uma boa notícia para a cidade, pois indica crescimento e desenvolvimento. Ela ainda destacou que um estudo mercadológico foi feito antes da instalação do empreendimento e que Votuporanga tem se mostrado um mercado interessante para empresas de fora.