Conselho Municipal dos Direitos da Mulher realiza cerimônia de premiação da “1ª Mostra de Arte Maria da Penha é Arte e Luta Pela Vida de Todas”

Ato será durante a programação do Festival Literário, nesta quinta-feira (8/8), a partir das 14h no Cine Fliv, no Parque da Cultura

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Votuporanga, realizará, nesta quarta-feira (8/8), a cerimônia de premiação da 1ª Mostra de Arte “Maria da Penha é Arte e Luta Pela Vida de Todas”. O ato será promovido às 14h, no Cine Fliv, durante a programação do Festival Literário de Votuporanga, no Parque da Cultura.

O concurso foi lançado em meio às comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher deste ano e, após avaliação da curadoria, será concedido o prêmio de R$800,00, na categoria Artes Plásticas Visual, à Cassia Regina Muniz Bezerra. A arte vencedora estará exposta durante a programação do FLIV.

A iniciativa tem a proposta de reforçar a conscientização, divulgação e mobilização da sociedade a respeito do enfrentamento à violência contra as mulheres. Estatísticas apontam que três em cada dez mulheres no Brasil já sofreram de violência.