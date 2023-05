Você sabia que existe uma residência na cidade onde as araras se encontram todos os dias? Localizada na rua Roberto Antônio da Silva(Vila Rica) próximo da AABB existe uma casa onde as araras-canindé e também outros pássaros se reúnem diariamente. O local já virou praticamente um ponto turístico de Aparecida do Taboado.

A proprietária disse que todos os dias as aves frequentam sua casa, e mesmo com a sujeira que fica ela cuida e alimenta eles com sementes de girassol. A arara-Canindé é um símbolo de Aparecida do Taboado, suas cores vibrantes e seu canto alto chama a atenção de todos.

