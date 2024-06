Não utilizar a geladeira com os pés descalços e nunca manter contato com qualquer tipo de eletrodoméstico quando o corpo estiver molhado. Esse cuidado deve ser ainda maior nas casas com piscina ou no campo, uma vez que é comum as pessoas saírem molhadas e abrirem freezers e refrigeradores. Lembre-se que água e energia não combinam. Em áreas molhadas, há a obrigatoriedade da instalação do condutor de aterramento, mais conhecido como ‘fio terra’.