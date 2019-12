Confira dicas para reforçar a segurança na casa durante festas de fim de ano

De acordo com o tenente da Polícia Militar Marcelo Spina, a segurança deve começar pelos portões da casa.

A recomendação é de que tenha no mínimo 2 metros de altura para impedir que os criminosos entrem pela porta, que é o principal meio de acesso. Com isso, é importante que elas também sejam de material resistentes a chutes e possíveis arrombamentos. “É importante colocar um novo cadeado, ou uma corrente reforçada”, afirma.

Outros dois pontos importantes são as janelas e o quintal. Segundo o policial, as janelas devem ser como as portas, reforçadas para possíveis arrombamentos.

O tenente explica ainda que o quintal deve ser iluminado para que o criminoso não se esconda de quem mora na casa.