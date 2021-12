Confira como será o expediente da Prefeitura neste final de ano

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Repartições municipais não funcionarão nas sextas-feiras (24 e 31 de dezembro); atendimento volta nas segundas-feiras (27 de dezembro e 3 de janeiro)

A Prefeitura de Votuporanga informa que, em virtude dos feriados de Natal e Ano Novo, as repartições públicas municipais não funcionarão nas sextas-feiras (24 e 31 de dezembro), devido ao ponto facultativo. Nas segundas-feiras (27 de dezembro e 3 de janeiro), o expediente retornará ao funcionamento normalmente, com a Central de Atendimento ao Público aberta das 9h às 15h.

A vacinação contra a Covid-19 segue o mesmo expediente da Prefeitura, portanto, os postos de vacina montados no Assary e na Capela Santo Expedito, no bairro Colinas, seguem com atendimento até às 15h de quinta-feira (23/12) e retornam normalmente na segunda-feira (27/12), das 8h às 15h.

Nesta sexta-feira (24/12) e também no sábado e domingo (25 e 26/12), a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA), o Mini-Hospital “Fortunata Germana Pozzobon” e o serviço Móvel de Urgência (Samu), considerados serviços de emergência e urgência, funcionarão normalmente.

Aberto ao público, o Parque da Cultura estará à disposição para lazer e prática de atividades físicas, ressaltando a importância das regras de distanciamento e uso de máscara facial, como forma de prevenção à proliferação do vírus da Covid-19. As demais dependências, como a Escola de Artes “João Cornachione” (Oscarito), a Biblioteca “Castro Alves”, o Museu “Edward Coruripe Costa” e o Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, permanecerão fechados.