Concurso de Redação premia alunos com bolsas de até 100%

O 1º colocado ganhará bolsa integral, o 2º terá 50% de desconto e o 3º receberá 30% de desconto nas mensalidades do curso escolhido.

Estão abertas até 26 de novembro as inscrições para o Concurso de Redação FUTURA. Organizado pelo Grupo Educacional FAVENI, do qual a Faculdade FUTURA de Votuporanga e outras 9 faculdades fazem parte, o concurso premiará com bolsas de estudo os 3 melhores trabalhos utilizando como critérios avaliativos as mesmas regras do ENEM.

O projeto específico para alunos concluintes do Ensino Médio de instituições públicas e privadas terá inscrições e provas online, por meio do link: https://faculdadefutura.com.br/concurso-de-redacao/.

Os textos do gênero dissertação-argumentativa serão examinados por banca própria formada por professores de Língua Portuguesa e receberão notas de 0 a 1000, seguindo os critérios adotados pelo ENEM.

No dia 26 de novembro, último dia para inscrições, a FUTURA disponibilizará uma LIVE sobre técnicas de redação em seu canal no Youtube (https://cutt.ly/eyU8c28).

As provas estarão disponíveis até 04 de dezembro e os vencedores serão conhecidos dia 18 de dezembro por meio do site oficial da Faculdade FUTURA. Serão premiados os 3 melhores trabalhos, sendo que o 1º colocado ganhará bolsa integral, o 2º terá 50% de desconto e o 3º receberá 30% de desconto nas mensalidades durante o período regular do curso escolhido.

Para ter direito às bolsas, os ganhadores devem participar e ser aprovados no Vestibular online, cujas inscrições estão abertas.

Objetivo

A produção de texto é um elemento crucial à formação acadêmica de um estudante, por isso ela é efetivamente trabalhada e estimulada pelos mais diversos segmentos de ensino. Para o aluno concluinte do Ensino Médio, a competência de produção textual é ainda mais evidente, uma vez que ao ingressar no ensino superior, ele fará uso constante dessa habilidade em sua formação acadêmica, como também em seu futuro contexto de trabalho.

Vestibular

A Faculdade FUTURA está com inscrições abertas para seu Vestibular de Verão 2021- Online até o dia 20 de dezembro, ofertando vagas nos cursos presenciais noturnos de Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Marketing e Logística, além de Pedagogia e Ciências Contábeis a distância.

Este ano, tanto as inscrições quanto as provas acontecerão em ambiente virtual, no endereço www.faculdadefutura.com.br. Mais informações: (17) 3405-1212 ou (17) 99665-1349 (WhatsApp).

Descontos

Com a campanha “Aqui calouro tem desconto” a FUTURA oferece todos os cursos presenciais com mensalidades a R$250 durante o primeiro ano. Também de acordo com a nova política de descontos da instituição, vários benefícios poderão ser concedidos aos alunos de acordo com cada situação (transferências, indicações, retornos, parcerias e convênios).

Grupo

Todo incentivo oferecido pela instituição, inclusive a premiação do Concurso de Redação FUTURA, se dá pelo aporte financeiro, administrativo e pedagógico do Grupo Educacional FAVENI que compactua da máxima de que educação é para todos e que o ingresso e permanência dos alunos num curso de formação superior de qualidade deve ser acessível e democrático.