Concurso da Prefeitura: provas práticas e de aptidão física serão no domingo

Candidatos que farão TAF devem apresentar atestado médico; provas serão realizadas em locais e horários diferentes



Neste domingo (3/11), os candidatos classificados nos Concursos 2 e 4/2024 da Prefeitura de Votuporanga realizarão o Teste de Aptidão Física (TAF) e as Provas Práticas. As convocações com as relações nominais dos candidatos que seguem para esta segunda etapa dos concursos da Prefeitura foram publicadas em edição extra do Diário Oficial Eletrônico de sexta-feira (25/10), e podem ser acessadas através do link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTYzOTE3



O TAF será realizado no Ginásio Mário Covas, localizado na Rua Sebastião Lima Braga, nº 3.010 (Pozzobon) e as provas práticas serão no Almoxarifado Municipal, Praça 31 de março, nº 1390 (Bairro Estação). Os horários das provas são diferentes para cada candidato, portanto, é obrigatório que os interessados consultem o edital de convocação no Diário Oficial e obedeçam ao cronograma estabelecido.



Realizarão o TAF os candidatos aos cargos de Agente Operacional I – Serviços Gerais (feminino e masculino), Agente Operacional II – Vigilância Patrimonial, Agente Comunitário de Saúde I – Área 3 Consultório Municipal “Josephina Pirotello Pesciotto” (Pozzobon), Agente Comunitário de Saúde I – Área 9 – Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros” (Vila América).



As Provas Práticas deverão ser realizadas pelos candidatos aos cargos de Agente Operacional V (Manutenção Hidráulica), Agente Operacional VI (Alvenaria e Construção), Agente Operacional VI (Carpintaria), Agente Operacional VI (Manutenção Elétrica de Alta e Baixa Voltagem), Agente Operacional VII – (Direção Veicular), Agente Operacional VII (Operação de Máquinas Leves), Agente Operacional X (Máquinas Pesadas I), Agente Operacional X (Mecânica), Agente Operacional XI (Máquinas Pesadas II).



Os candidatos deverão comparecer com antecedência de 30 minutos do horário estipulado e portando documento oficial. Aqueles que realizarão o TAF, também deverão apresentar atestado médico realizado no máximo 30 dias antes do teste, constando estar apto para a prática de exercícios com esforço físico. A não apresentação do atestado médico ou apresentação de forma diversa da constante afirmação “com esforço físico”, impedirá o candidato de realizar o TAF e, consequentemente, será eliminado do concurso.



Para esclarecimentos de quaisquer dúvidas ou mais informações, o candidato deverá acessar o site da empresa organizadora https://indepac.selecao.net.br e consultar o campo ‘Área do Candidato’.