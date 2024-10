Concurso 3/2024 da Prefeitura de Votuporanga será neste domingo na Cidade Universitária da Unifev

Prova objetiva será realizada de manhã e à tarde em horários diferentes a depender do cargo pretendido; não haverá prova no Campus Centro.

A Prefeitura de Votuporanga realizará a prova objetiva do Concurso Público 3/2024 (Nível Médio e Superior) no próximo domingo (13/10), na Cidade Universitária da Unifev, localizada na Avenida Nasser Marão, nº 3.069 (Parque Industrial I). Não haverá prova no Campus Centro.

As avaliações serão realizadas nos períodos da manhã e tarde em horários diferentes, a depender do cargo pretendido. A abertura dos portões no período da manhã será às 9h com fechamento às 9h20 e no período da tarde, os portões serão abertos às 14h e fechados às 14h20.

O dia inicia com provas de manhã para o cargo de Técnico do Executivo VIII (Administração Geral I), nos blocos 1 e 2 (térreo); inscritos em Técnico em Educação X (Desenvolvimento Infantil II), terão a prova realizada nos blocos 2, 3 e 4 (térreo); já nos blocos 4 e 8 serão os locais para o cargo de Analista do Executivo XXI (Planejamento e Orçamento).

Ainda de manhã, o bloco 8 (térreo) também abrangerá os seguintes cargos: Técnico do Executivo VIII (Topografia I), Técnico em Educação VI (Cursos Livres: Artes Musicais, Artesanato, Expressão Corporal – Dança, Expressão Corporal – Capoeira, Expressão Corporal – Teatro e Informática), Técnico em Saúde I (Visitação Sanitária), Técnico em Saúde III (Apoio Odontológico) e Técnico em Saúde XVII (Enfermagem do Trabalho).

Já no período da tarde as provas serão no bloco 1 (térreo) para Agente Fiscal I (Fiscalização de Posturas), Profissional da Educação VII (Psicopedagogia), Técnico do Executivo XIV (Tecnologia da Informação III) e Técnico em Educação I (Inspetoria de Alunos). No bloco 2 (térreo) será para os inscritos nos cargos de Analista do Executivo X (Contabilidade Pública I), Assistente Social I, Especialista em Saúde I (Psicologia Clínica), Especialista em Saúde XXV (Odontologia PSF), Profissional da Educação I (Biblioteconomia), Profissional da Educação VII (Tradução e Interpretação de Libras), Técnico do Executivo XIV (Tradução e Interpretação de Libras).

Continuando no período vespertino, mas no bloco 3 (térreo), a prova será para os inscritos no cargo de Técnico do Executivo XIV (Administração Geral III).

Os candidatos deverão comparecer com, pelo menos, 30 minutos de antecedência do horário de abertura dos portões portando protocolo de inscrição, documento de identidade oficial e original com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. Após o fechamento dos portões ou quem não estiver portando os documentos e materiais exigidos, não será permitido entrada na sala de prova.

Para esclarecimento de dúvidas, detalhes completos e verificação do cartão de convocação, os candidatos podem conferir diretamente no site da empresa organizadora, através do https://indepac.selecao.net.br/