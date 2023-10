Comoção no sepultamento de jovem que morreu em decorrência de infecção na garganta

O sepultamento da jovem Isabelle Manssanari Teodoro, 29 anos de idade, foi marcado pela comoção que tomou conta da cidade de Santa Fé do Sul.

O corpo de Isabelle foi sepultado no Cemitério Municipal de Santa Fé do Sul na tarde desta quarta-feira, dia 4, após várias homenagens fúnebres recebidas de amigos e familiares.

Isabelle faleceu na última terça-feira, dia 3, após ficar uma semana internada no Hospital de Base de São José do Rio Preto, depois de um quadro de infecção generalizada que começou com uma inflamação de garganta.

Após a constatação do óbito, a notícia trouxe muita tristeza aos amigos e familiares e centenas de mensagens nas redes sociais começaram a ser publicadas.

Isabelle era muito querida por amigos e familiares e, nos últimos tempos estava residindo na cidade vizinha de Fernandópolis.

Ainda sobre o caso a jovem teria reclamado de dores de garganta já alguns dias, foi levada ao médico depois encaminhada para São José do Rio Preto onde passou por cirurgia na garganta para limpeza de secreção, mesmo assim a jovem continuava com dores.

Segundo informações, teria sofrido uma embolia pulmonar e atingido o coração causando a morte.

Isabelle era de Santa Fé do Sul, tinha 29 anos de idade, filha da professora Fran – enteada do Ericsson funcionário da Prefeitura de Santa Fé do Sul.

