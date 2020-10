O glutamato monossódico é o sal sódico do ácido glutâmico, um dos aminoácidos não essenciais mais abundantes. No corpo, o glutamato monossódico funciona como um neurotransmisssor ao cérebro, gerando alterações de agitação extrema e elevação dos níveis de estresse. Ele é classificado como um aditivo alimentar capaz de alterar comportamento e provocar alterações à saúde. Comumente presente em temperos industrializados para uso no preparo de receitas como arroz, feijão, carnes entre outras.