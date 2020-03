1. Preparar uma lista antes de sair para realizar as compras com mais agilidade

Você precisará chegar no mercado ou na quitanda (vamos incentivar a compra de pequenas empresas nesse momento) e selecionar os alimentos e produtos da sua lista, a fim de evitar aglomerações e muito contato com outras pessoas.

2. Higienizar as embalagens de todos os produtos com álcool 70%

Por conta de ainda não ser comprovado o tempo que vírus se mantém no ambiente, é necessário tomar os devidos cuidados até mesmo com os produtos que chegam do mercado. Passe álcool em todas as embalagens antes de guarda-las.