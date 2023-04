Comitê Municipal de Segurança Escolar realiza segunda reunião

Apontamentos sobre as ações serão encaminhados ao prefeito Jorge Seba para dar continuidade aos trabalhos

Os membros do Comitê Municipal de Segurança Escolar se reuniram na tarde desta sexta-feira (28/4), no Gabinete da Prefeitura, para discutir sobre o andamento das ações de segurança que estão sendo realizadas no município. A reunião foi conduzida pelo secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Marcos Moreno, que preside o Comitê.

Desde o dia 18 de abril, foram realizadas visitas com o intuito de analisar os aspectos que possam ser melhorados tanto em escolas municipais como também nas unidades da rede estadual, federal e particular. A visita do Comitê passou por 19 escolas que resultaram em apontamentos que serão encaminhados ao prefeito Jorge Seba.

O Comitê

O Comitê Municipal de Segurança Escolar tem como objetivo o monitoramento, prevenção e preservação da integridade física dos alunos e dos profissionais de ensino da rede federal, estadual, municipal e particulares.

O órgão é dividido em duas equipes, a técnica formada pelos Secretários Municipais: de Planejamento e Habitação, Tássia Coleta Nossa; e de Obras e Serviços Urbanos, Salvador Castrequini Neto; além da gestora da Rede Municipal de Educação Infantil, Kelly Cristina Roveda Hebeler; do Dirigente Regional de Ensino, José Aparecido Duran Netto; e do 1º Tenente Lesandro, da Polícia Militar. E a equipe consultiva, formada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Daniel David; presidente do Conseg, Emerson Bortolaia; presidente do Conselho Tutelar, Cristina Pereira, e Cléber Dias, conselheiro tutelar; Adriana Passoni, representando a Unifev; e Letícia Camargo Negrelli da Silva, Delegada de Polícia Assistente Seccional.

Escola Mais Segura

Em Votuporanga, a Prefeitura mantém, desde 2021, o programa Escola Mais Segura nas unidades de ensino municipal, que contempla inúmeros dispositivos de segurança. São cerca de mil câmeras de monitoramento espalhadas por todas as escolas e salas de aula, com Central de Monitoramento instalada na sede da Secretaria Municipal da Educação. Em situações de urgência, as unidades escolares também contam com botão do pânico.

O acesso às dependências de todas as escolas também é controlado. Só entram nas unidades, servidores com biometria cadastrada, o que proporciona mais tranquilidade e segurança não só aos pais dos alunos como também às equipes de profissionais.

Os agentes de trânsito da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança também continuam reforçando a sinalização nos horários de entrada e saída nas escolas, com apoio da Polícia Militar.