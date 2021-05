Comércio terá novos horários às vésperas do Dia das Mães

Decreto estendeu horário permitido para atendimento presencial ao cliente; sexta, dia 7, as lojas atenderão até 20h

As lojas do comércio de Votuporanga poderão atender com novas flexibilizações nos horários, seguindo decreto municipal publicado nesta quinta-feira (29/4) pelo prefeito Jorge Seba. A Associação Comercial de Votuporanga comemora as mudanças, mas alerta para a importância do respeito às normas de prevenção à Covid-19.

O presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta explica que o decreto estendeu o horário permitido para atendimento presencial ao cliente, mas a lotação não poderá ultrapassar os 25% de capacidade da loja. “Estamos às vésperas de uma das datas mais importantes de vendas que é o Dia das Mães, segundo domingo de maio, então será um respiro muito importante para este segmento que tem enfrentado desafios econômicos muito grandes. Para mantermos a flexibilização, reforçamos a importância de respeitarmos o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento”, alerta Matta.

Seguindo o novo decreto, o comércio poderá atender presencialmente, de segunda a sábado, no período das 6h às 20 horas. A ACV orienta que os lojistas sigam o horário das 8h às 18h. Já na sexta-feira, 7 de maio, por conta do Dia das Mães, a sugestão é que as lojas abram em horário estendido, das 8h até as 20 horas. No sábado, 8 de maio, véspera do Dia das Mães, o atendimento poderá ser das 8h às 18h.

Academias, salões de beleza, restaurantes, bares, supermercados, mercearias e similares poderão receber clientes das 6h às 20h. O toque de recolher permanece das 20h às 5h da manhã. O decreto passa a valer a partir de 1º de maio (23h59) até o dia 9 de maio.

Campanha de Prêmios

Clientes que comprarem no comércio de Votuporanga até o dia 8 de maio poderão concorrer a prêmios da campanha do Dia das Mães “Amor sempre presente”. A ACV sorteará uma moto Suzuki 0KM modelo DK150 e mais 10 vales-compras no valor de R$ 500,00 cada. Os ganhadores serão anunciados no dia 11 de maio. Apoiam a campanha as empresas Coopevo, Escritório Vitória, Marão Seguros, Real Calçados, Megatec Net, Grandes Lagos, Ótica B&A Joalheria, DER Motos Suzuki, Ville Hotel Gramadão, 5asec, Unifev, Ciafer, Leite & Filhos e Porecatu. Interessados em se associar à ACV e participar da campanha de prêmios é só entrar em contato pelo 17. 3426-4044 ou whatsapp: (17) 98132-0022.