COMÉRCIO: Liquida Votu começa nesta sexta-feira

Campanha foi criada para movimentar o comércio durante período sem datas comemorativas

Diversas lojas do comércio de Votuporanga começam a oferecer descontos e promoções a partir desta sexta-feira (4/3) e seguem até o dia 18 de março pela participação na campanha Liquida Votu, idealizada pela Associação Comercial de Votuporanga – ACV. A iniciativa prevê a distribuição de cupons para sorteios de mais de R$ 13,4 mil em prêmios.

Para concorrer, basta comprar nas lojas participantes. A ACV sorteará um vale-compras de R$ 10 mil e mais cinco vales-compras no valor de R$ 500 cada. Os vendedores que atenderem aos sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150. Além dos prêmios, a ACV oferece para as lojas materiais de sinalização e investimento em divulgação na imprensa e mídias sociais.

A campanha foi criada para preencher a lacuna do calendário do comércio entre as vendas do final de ano e o Dia das Mães. “É uma ação que busca envolver todo o comércio para a liquidação de produtos em uma oportunidade de queimar o estoque da temporada Primavera/Verão, fazer caixa e renovar as mercadorias para o Outono/Inverno. A ideia é que cada lojista faça o levantamento das ofertas que pode passar aos clientes”, destaca o presidente da entidade, Carlos Eduardo Ramalho Matta.

O comerciante que deseja participar e distribuir cupons deve entrar em contato com ACV pelo (17) 3426-4044 ou whatsapp (17) 98132-0022 ou ainda por e-mail acv@acvnet.com.br.