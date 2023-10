Comércio do Estado de SP tem o melhor julho desde 2008, diz Fecomercio

O comércio de São Paulo teve o melhor julho desde 2008 em termos de faturamento. As receitas do setor, divulgadas nesta semana pela FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), somaram R$ 100,7 bilhões – R$ 3,9 bilhões a mais do que no mesmo período de 2022.

O desempenho se deve principalmente pelo crescimento expressivo da venda de automóveis, impulsionado pelo programa de descontos oferecido pelo governo federal. O segmento foi responsável por mais de ⅓ das receitas. As lojas de acessórios para carros também registraram 15% a mais de vendas de um ano para o outro.

Das 9 atividades analisadas pela PCCV (Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo), da FecomercioSP, 6 tiveram aumento no faturamento em julho. São elas:

Concessionárias de veículos;

Farmácias e Perfumarias;

Autopeças e acessórios;

Lojas de vestuário, tecidos e calçados;

Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos; e Supermercados.

Os outros 3 setores encerraram o mês com queda no faturamento. As atividades que reúnem comércio de combustíveis, joalherias, artigos esportivos, lojas de brinquedos, entre outros, sofreram retração de 14,1%, além de móveis e decoração (9%) e materiais de construção (3,5%). Ainda assim, essas duas últimas apresentaram melhor desempenho ante o mês de junho.

Para a FecomercioSP, a tendência deve seguir em crescimento diante da queda da inflação e crédito mais barato.

METODOLOGIA

A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo (PCCV) utiliza dados da receita mensal informados pelas empresas varejistas ao governo paulista por meio de um convênio entre a Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo) e a FecomercioSP.

As informações, segmentadas em 16 Delegacias Regionais Tributárias da Secretaria, englobam todos os municípios paulistas e 9 setores (autopeças e acessórios; concessionárias de veículos; farmácias e perfumarias; lojas de eletrodomésticos e eletrônicos e lojas de departamentos; lojas de móveis e decoração; lojas de vestuário, tecidos e calçados; materiais de construção; supermercados; e outras atividades).

Os dados brutos são tratados para se apurar o valor real das vendas em cada atividade e o volume total em cada região. Depois da consolidação dessas informações, são obtidos os resultados de desempenho de todo o Estado.