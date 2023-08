Comércio de Votuporanga tem horário especial neste final de semana do Dia dos Pais

Na sexta, as lojas ficarão abertas até 22h e no sábado até 18h

Prevendo maior oportunidade de vendas para os lojistas neste final de semana por conta do Dia dos Pais (domingo, 13 de agosto), a Associação Comercial de Votuporanga anuncia horários especiais de atendimento e os últimos momentos da campanha “Surpreenda seu Herói”.

Na sexta-feira (11), as lojas atenderão até 22 horas e, no sábado (12), funcionamento previsto para até 18 horas. “São ótimas oportunidades para quem trabalha durante toda a semana e não tem tempo de garantir o presente do papai. A expectativa também é atrair visitantes da região. As datas especiais costumam aumentar em 10% o movimento nas lojas”, destaca o presidente da ACV, Glauco Ventura.

Campanha de Prêmios

Pela campanha “Surpreenda seu Herói”, a ACV sorteará mais de R$ 20 mil em prêmios no próximo dia 15 de agosto na praça da Concha Acústica, às 9h. Os clientes que preencherem seus cupons até sábado (12/8) concorrem a um vale-compras de R$ 10 mil, três cervejeiras e mais seis vales-compras de R$ 500,00. Os comerciários também recebem vales-compras de R$ 200,00 se forem responsáveis pelas vendas campeãs. Mais de 150 mil cupons estão em distribuição nas lojas participantes.