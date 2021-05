Comércio de Votuporanga abre em horários diferenciados na semana das Mães

Lojas estão atendendo das 8h às 18h e na sexta seguirão até às 20h; no sábado, comércio ficará aberto o dia todo

Domingo, 9 de maio, é celebrado o Dia das Mães, considerada uma das melhores datas de vendas para o comércio. Em Votuporanga, a semana será marcada por novos horários de atendimento e pela campanha de prêmios “Amor sempre presente”, que sorteará uma moto Suzuki 0KM e vales-compras.

Após publicação de decreto municipal pelo prefeito Jorge Seba na última semana, a Associação Comercial de Votuporanga – ACV orienta aos lojistas para os seguintes horários de atendimento: segunda a quinta, das 8h às 18h; sexta-feira, horário estendido, das 8h até as 20 horas e no sábado, das 9h às 18h. Os estabelecimentos poderão atender com a capacidade máxima de 25% de lotação, oferecer álcool em gel e exigir o uso de máscara.

Quem comprar nas lojas, nesta semana, concorrerá a prêmios. A ACV sorteará uma moto Suzuki 0KM modelo DK150 e mais 10 vales-compras no valor de R$ 500,00 cada. Os ganhadores serão anunciados no dia 11 de maio. Apoiam a campanha do Dia das Mães as empresas Coopevo, Escritório Vitória, Marão Seguros, Real Calçados, Megatec Net, Grandes Lagos, Ótica B&A Joalheria, DER Motos Suzuki, Ville Hotel Gramadão, 5asec, Unifev, Ciafer, Leite & Filhos e Porecatu. Interessados em se associar à ACV e participar da campanha de prêmios é só entrar em contato pelo 17. 3426-4044 ou whatsapp: (17) 98132-0022.