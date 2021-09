Depois do mega-assalto ser registrado, surgiram boatos sobre Renato ter deixado a esposa em casa e voltado para gravar a ação da quadrilha.

“Essa informação não procede. A esposa estava no rancho, com as filhas. Inclusive, o Renato estava indo para o rancho. Acho que ele não sabia a proporção que foi o assalto. Temos a impressão que o Renato achou que era um assalto comum”, diz Jair.