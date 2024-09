Comerciante é agredida por candidata a vereadora após discussão

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma discussão acalorada entre uma candidata a vereadora e uma comerciante, que culminou em agressões físicas. O caso ocorreu na quinta-feira (5), em Mirassol.

Nas imagens, é possível ver a comerciante mostrando a placa de seu comércio e relatando que havia contratado profissionais para instalá-la. Em seguida, ela aponta para a candidata, Jheny Pereira (PL), que está nas proximidades. A partir desse momento, as duas iniciam uma discussão que rapidamente se transforma em agressão física e verbal.

Versões divergentes

De acordo com a comerciante, a candidata teria colocado uma bandeira no mesmo local onde estava a placa do comércio, o que gerou o desentendimento. Já Jheny Pereira afirma que havia feito uma denúncia à prefeitura contra a comerciante e que, por conta disso, já existia uma animosidade entre elas. A candidata alega que ao colocar a bandeira, foi agredida verbalmente pela comerciante e que, em um momento de crise de ansiedade, reagiu de forma impulsiva.

Investigação em andamento

A Polícia Civil está investigando o caso e ouvindo as duas partes envolvidas.