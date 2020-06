Ontem (12), dia dos Namorados e segundo dia de abertura de shoppings centers na cidade de São Paulo, a taxa de isolamento social apresentou uma ligeira queda em comparação à sexta-feira anterior (05). Ontem, ela ficou em 47%, um ponto percentual abaixo do que foi observado entre segunda e quinta-feira dessa semana (48%) e um ponto percentual abaixo do que registrou na sexta-feira passada (5).

Desde o dia 1º de junho, a cidade de São Paulo está classificada na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo, plano de retomada econômica, elaborada pelo governo paulista, e que prevê cinco estágios para a abertura total da economia com a pandemia do novo coronavírus. Mas a prefeitura de São Paulo só autorizou a abertura do comércio de rua na última quarta-feira (10), enquanto os shoppings centers foram abertos na quinta-feira (11). Esses setores só podem funcionar quatro horas por dia, com limitação de pessoas e obedecendo a uma série de protocolos de higiene e distanciamento entre as pessoas.

As fases do Plano São Paulo vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (vermelho) a etapas identificadas como controle (laranja), flexibilização (amarelo), abertura parcial (verde) e normal controlado (azul). Apenas três regiões do estado estão classificadas na fase 1 ou vermelha, e permanecem em quarentena. As demais regiões do estado estão todas na fase 2, laranja, autorizadas a abrir comércio de rua, shoppings, concessionárias e imobiliárias, desde que obedeçam a critérios como limite de funcionamento e protocolos de higiene.

Apesar da reabertura em quase todas as suas regiões, o estado paulista manteve a sua taxa de isolamento observada na sexta-feira passada (5), em 46%. O governo considera satisfatória uma taxa de isolamento social superior a 55%. A taxa considerada ideal é acima de 70%. O governo estadual considera o isolamento social fundamental para diminuir a propagação do vírus e para evitar um colapso no sistema de saúde.

