Com queda de 13% no isolamento social, SP tem 152% mais mortes por coronavírus em uma semana

Já são 540 óbitos no Estado por Covid-19, aponta balanço da Secretaria de Estado da Saúde; confira casos confirmados por municípios.

O índice de isolamento social no Estado de São Paulo caiu 12,9% na última semana, conforme levantamento do governo paulista em parceria com as principais operadoras de telefonia celular. Com isso, o número de mortes pela doença cresceu 152%.

Em 3 de abril, 54% das pessoas no Estado estavam em distanciamento social, índice que caiu para 47% nesta quinta-feira, dia 9. Já o número de óbitos no período passou de 214 para 540.

O total de casos pulou de 4.048 em 3 de abril para 8.216 nesta sexta-feira, dia 10, o que representa aumento de 103% em apenas uma semana, segundo dados consolidados pela Secretaria de Estado da Saúde.

De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal ao isolamento social para controlar a disseminação da Covid-19 é de 70%. Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população.

Após 45 dias a confirmação do primeiro caso do Brasil, a doença já provocou 540 óbitos e 8.216 casos confirmados no Estado de São Paulo, conforme balanço desta sexta-feira (10).

Desde ontem, foram confirmadas 44 mortes e 736 casos.

O primeiro caso da doença no país foi confirmado na cidade de São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Porém, desde então, a Covid-19 já teve pelo menos uma vítima fatal em 60 municípios, e no mínimo um caso confirmado em 156 cidades. total de óbitos são 308 homens e 232 mulheres. Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 81,8% das mortes.

“Os dados demonstram claramente que conforme caem os índices de isolamento social aumentam casos e mortes de forma vertiginosa. Por isso reforçamos que a melhor vacina contra o coronavírus é ficar em casa. Com 70% de distanciamento social conseguiremos controlar a pandemia”, diz David Uip.

MUNICÍPIO CASOS ÓBITOS ÁGUAS DE LINDOIA 1 1 ÁGUAS DE SÃO PEDRO 1 AGUDOS 1 1 AMERICANA 3 2 ARAÇATUBA 15 ARACOIABA DA SERRA 1 ARARAQUARA 7 1 ARARAS 3 ARTUR NOGUEIRA 1 ARUJA 10 1 ASSIS 4 1 ATIBAIA 13 AVARÉ 3 BADY BASSITT 1 BARRA DO TURVO 1 BARRETOS 4 BARUERI 44 2 BATATAIS 1 BAURU 11 1 BEBEDOURO 2 BIRIGUI 2 BOITUVA 4 BOTUCATU 15 1 BRAGANÇA PAULISTA 26 4 BRODOWSKI 2 CAÇAPAVA 3 CACHOEIRA PAULISTA 1 CAIEIRAS 32 4 CAJAMAR 5 1 CAMPINAS 100 5 Caraguatatuba 2 1 CARAPICUÍBA 29 2 CATANDUVA 3 2 CEDRAL 1 COTIA 53 3 CRAVINHOS 2 1 CUBATÃO 2 DIADEMA 59 1 DRACENA 1 1 ELDORADO 1 EMBU DAS ARTES 33 2 EMBU-GUACU 4 FERRAZ DE VASCONCELOS 35 FRANCA 2 FRANCISCO MORATO 12 1 FRANCO DA ROCHA 18 1 GUARAEMA 1 GUARARAPES 3 GUARAREMA 1 GUARATINGUETÁ 1 GUARUJA 7 GUARULHOS 178 16 HORTOLÂNDIA 2 IBIÚNA 1 ILHA COMPRIDA 9 ILHABELA 1 INDAIATUBA 3 IRACEMÁPOLIS 1 ITANHAÉM 2 ITAPECERICA DA SERRA 26 1 ITAPETININGA 3 1 ITAPEVA 1 ITAPEVI 17 4 ITAPIRA 1 ITAQUAQUECETUBA 24 ITARARÉ 1 ITATIBA 1 1 ITATINGA 1 ITU 2 ITUPEVA 1 JABOTICABAL 5 2 JACAREÍ 1 Jaci 1 JAGUARIÚNA 1 JALES 1 JANDIRA 3 JAU 1 JOANÓPOLIS 1 JOSE BONIFÁCIO 2 JUNDIAÍ 12 1 LARANJAL PAULISTA 2 1 LENÇÓIS PAULISTA 3 Limeira 4 LOUVEIRA 1 MAIRIPORÃ 7 2 MARÍLIA 4 MATÃO 2 MAUA 42 MIRASSOL 4 MOCOCA 2 1 MOGI DAS CRUZES 50 2 MOGI GUACU 4 1 MONTE ALTO 3 NOVA ODESSA 1 1 OLÍMPIA 2 ORLÂNDIA 2 OSASCO 121 8 OURINHOS 1 PARIQUERA-ACU 2 PAULÍNIA 5 PEDRA BELA 1 PENÁPOLIS 1 1 PERUÍBE 3 PINDAMONHANGABA 1 PINDORAMA 1 PIRACICABA 12 PIRAJUI 1 POA 9 1 PORTO FERREIRA 2 1 PRAIA GRANDE 14 1 PRESIDENTE PRUDENTE 3 2 PRESIDENTE VENCESLAU 4 2 PROMISSÃO 1 RIBEIRÃO PIRES 15 RIBEIRÃO PRETO 36 4 RIO CLARO 3 1 Rio Grande da Serra 4 SALTO 3 SALTO DE PIRAPORA 2 SANTA BARBARA D’OESTE 1 SANTA BRANCA 2 1 SANTA CRUZ DO RIO PARDO 2 SANTA ISABEL 1 SANTANA DE PARNAÍBA 32 SANTO ANDRE 139 3 SANTOS 144 5 SÃO BERNARDO DO CAMPO 174 9 SÃO CAETANO DO SUL 62 1 SÃO CARLOS 4 2 SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1 SÃO JOSE DO RIO PARDO 1 SÃO JOSE DO RIO PRETO 41 1 SÃO JOSE DOS CAMPOS 85 1 SÃO MANUEL 3 1 SÃO MIGUEL ARCANJO 1 SÃO PAULO 5982 409 SÃO PEDRO 1 SÃO ROQUE 3 SÃO SEBASTIÃO 4 1 SÃO VICENTE 14 SERTÃOZINHO 2 SOROCABA 18 2 SUMARÉ 2 SUZANO 30 1 TABOÃO DA SERRA 72 5 TANABI 1 TATUÍ 4 TAUBATÉ 6 TERRA ROXA 1 TUPA 1 VALINHOS 4 VARGEM GRANDE PAULISTA 5 3 VINHEDO 7 VOTORANTIM 2 VOTUPORANGA 3 OUTRO ESTADO 48 OUTRO PAIS 40 IGNORADO 5 TOTAL GERAL 8216 540

FONTE: Informações | Portal do Governo de SP