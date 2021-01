De acordo com Borim, 20 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) serão construídas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Fraternidade a partir do próximo dia 25. Outros 20 leitos de enfermaria serão disponibilizadas na UBSF Nova Esperança, nesta segunda (15). Até o momento, Rio Preto registrou 970 mortes por Covid com mais de 41 mil casos.

“Ainda estamos na metade da segunda onda. Desde outubro, novembro, estamos nos preparando para a segunda onda. Sabíamos que viria, porque o mundo inteiro teve segunda onda”, disse Borim.

O secretário disse ainda que os leitos de UTI disponíveis na UBS Fraternidade são para diminuir o fluxo de demanda nos hospitais. “UTI precisa de mais recursos técnicos. Precisa da diálise presente, tomografia para ser realizada no local. No suporte respiratório não há a necessidade. Com isso, a gente diminui o fluxo de pacientes para hospitais”, disse Borim.