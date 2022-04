Com ajuda de Geninho, liberados recursos para reconstrução de ponte destruída por temporal em Barretos

Convênio foi assinado nesta quarta-feira, dia 06/04, no Palácio dos Bandeirantes, com presença da prefeita Paula Lemos e do deputado federal, Geninho Zuliani

Foi assinado nesta quarta-feira, dia 06/04, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, convênio entre a Defesa Civil do Estado e a prefeitura de Barretos para reconstrução de uma ponte localizada na Avenida Fraternidade Paulista, que liga os bairros Barretos II e Christiano de Carvalho.

O local foi fortemente atingido por um temporal registrado na cidade em janeiro deste ano, destruindo toda a instalação.

O deputado federal Geninho Zuliani, ao saber do ocorrido, intermediou solicitação com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, para liberação de recursos para diversos reparos em toda a cidade.

“Não medimos esforços, em alinhar com o governo do estado de São Paulo, a liberação de recursos voltados para a recuperação deste trecho, e de outros afetados em Barretos. A Paula herdeu, como prefeito, uma cidade com muitas problemas e estamos a postos em auxiliar o município na resolução destas situações, sempre com apoio do governo de São Paulo”, frisou o parlamentar.

Para essa obra, Barretos deverá receber R$ 2,6 milhões do governo do centro.

Participaram da cerimônia, a prefeita de Barretos, Paula Lemos, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, o secretário chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil de SP, Coronel Alexandre Monclús Romanek.