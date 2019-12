Colisão entre motocicletas deixa condutora ferida em Votuporanga

Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Nove de Julho com a Rua Colômbia, no bairro San Remo; condutora de um veículos sofreu ferimentos leves, sendo socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para à UPA.

Na tarde deste sábado (21), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da Avenida Nove de Julho com a Rua Colômbia, no bairro San Remo, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos que serão apurados, uma motocicleta Honda/Biz acabou por abalroar outra motocicleta do mesmo modelo; com o impacto a condutora de um dos veículos sofreu ferimentos leves, sendo socorrida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência e preservar o perímetro, que foi periciado pela Polícia Científica, que deve emitir laudo apontando as causas do acidente.