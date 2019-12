Colisão entre carros deixa cinco feridos em Santa Fé do Sul

SAMU e Resgate socorreram duas vítimas em estado grave e três com ferimentos leves, para à UPA e Santa Casa de Santa Fé do Sul/SP.

Na manhã deste domingo (29), cinco pessoas ficaram feridas em uma colisão transversal entre dois automóveis na Estrada Vicinal Walter Lopes – que liga Santa Fé do Sul/SP à Rubinéia/SP.

De acordo com informações, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Resgate do Corpo de Bombeiros socorreram duas vítimas em estado grave e outras três, consideradas leves, sendo encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e à Santa Casa de Santa Fé do Sul.

Ainda segundo informações, a Polícia Militar Rodoviária havia apurado que pelo local trafegava um VW/Santana, com placas de Carneirinho/MG, no sentido Rubinéia/Santa Fé do Sul, quando por motivos que ainda serão esclarecidos acabou por colidir contra um GM/Celta, com placas de Campinas/SP, que teria cruzado a via.

O atendimento desta ocorrência contou com esforços da Guarda Civil Municipal, Policiamento Militar, DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e, Polícia Científica que deve emitir laudo apontando as causas do acidente.