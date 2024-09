Colisão entre carro e moto deixa grávida ferida em Fernandópolis

Uma colisão traseira envolvendo uma moto e um carro mobilizou equipes de resgate na Avenida Augusto Cavalin, próximo ao Recinto de Exposições, em Fernandópolis. O fato aconteceu na tarde deste domingo (8).

O acidente deixou uma mulher grávida de 20 anos, que estava na garupa da moto, com escoriações leves. Consciente e orientada, a vítima, que está no quinto mês de gestação, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Fernandópolis, onde recebeu atendimento médico.

O condutor da moto, namorado da vítima, sofreu ferimentos leves, mas recusou o atendimento médico no local, assinando um termo de recusa. Ele acompanhou sua companheira na viatura dos Bombeiros até o hospital.

De acordo com o relato do motociclista, o freio da moto falhou, o que resultou na colisão com a traseira do veículo que estava à frente.

Região Noroeste