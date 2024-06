Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um animal silvestre (Javali Fêmea) ocorreu na rodovia Carlos Gandolfi, na divisa entre Fernandópolis e São João das Duas Pontes. O incidente deixou duas pessoas feridas e causou a morte de vários animais. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 24.

A vítima do sexo masculino, de 28 anos, condutor da moto, estava consciente e orientado no momento do resgate. Ele sofreu apenas escoriações leves e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fernandópolis pela Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros. O jovem é residente de Fernandópolis.

A passageira, uma mulher de 29 anos, moradora de São João das Duas Pontes, sofreu lesões mais graves, incluindo possíveis fraturas no antebraço e nos joelhos. Ela foi levada para a Santa Casa pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O condutor da motocicleta relatou que o animal cruzou a estrada repentinamente, impossibilitando qualquer manobra evasiva. O animal estava prestes a dar à luz, o que resultou na morte de nove filhotes no local. Outros quatro filhotes foram resgatados e entregues à Polícia Ambiental para os cuidados necessários.