Colisão com tombamento de veículo deixa homem ferido em Fernandópolis

Uma grave colisão seguida de tombamento de veículo ocorreu na manhã desta terça-feira, dia 16, na interseção da Avenida Augusto Cavalin com a Rua Vitório Della Rovere, ao lado da CIACOR, em Fernandópolis.

De acordo com as informações, um veículo tombou após a colisão, deixando uma vítima do sexo masculino, de 35 anos, ferida. A vítima apresentava ferimentos leves, com dores no tórax.

Imediatamente, o Corpo de Bombeiros e o RESGATE foram acionados e prestaram os primeiros socorros no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebe cuidados médicos especializados.

As autoridades competentes estão no local realizando a perícia para apurar as circunstâncias exatas do acidente. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas da colisão.

O trânsito na região precisou ser desviado durante os trabalhos de resgate e investigação do incidente.