À TV TEM, Carlos Alexandre Rodrigo Pinto contou que recolheu o material na noite do dia 23 de setembro e, em seguida, percebeu que o animal estava no saco de lixo. “Eu vi metade do jabuti para fora, pensei em puxar para ver se estava vivo ou morto. Pessoa maldosa que fez isso com o bichinho”, diz.

O coletor levou o animal a um restaurante, onde recebeu alimento e os primeiros cuidados.