Colégio Unifev e Novo Cine Votuporanga promovem evento para alunos do Fundamental II

Atividade faz parte do projeto “Cine Debate”, que busca explorar as múltiplas dimensões do conhecimento por meio de filmes

No último sábado (19), um evento educativo e atrativo foi realizado pelo Colégio Unifev em parceria com o Novo Cine Votuporanga. Os alunos do Ensino Fundamental II (7 a 9 anos) tiveram a oportunidade única de vivenciar a magia do cinema em uma iniciativa que ressalta a importância dos filmes como ferramenta no processo de ensino-aprendizagem.

A atividade, que faz parte do projeto “Cine Debate”, revelou-se um sucesso, proporcionando uma experiência de aprendizado além das paredes da sala de aula. Sob a orientação dos docentes Prof. Dr. Alessandro Henrique C. Dias e Prof. Me. José Francisco Bertolo, o projeto busca explorar as múltiplas dimensões do conhecimento por meio da sétima arte.

Com a exibição de produções cuidadosamente selecionadas, o evento permitiu que os alunos não apenas se divertissem, mas também refletissem sobre temas relevantes abordados nos filmes. “O ‘Cine Debate’ fundamenta-se em promover discussões construtivas após a exibição dos filmes, estimulando os estudantes a desenvolverem suas habilidades críticas e analíticas”, afirmou Alessandro.

“O cinema é uma ferramenta pedagógica poderosa, capaz de transcender as barreiras tradicionais da educação. Através dos filmes, os alunos podem se conectar com narrativas envolventes e, ao mesmo tempo, explorar questões sociais, emocionais e éticas”, explicou José Francisco.

O evento não apenas contribuiu para aprimorar a compreensão dos alunos sobre os temas tratados nos filmes, mas também promoveu um ambiente de aprendizado interativo e colaborativo. Além disso, a atividade fortaleceu os laços entre os alunos, os professores e a comunidade educacional, reforçando a visão do Colégio Unifev de proporcionar uma educação abrangente e enriquecedora.

Segundo a diretora do Colégio Unifev, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes, a parceria com o Novo Cine Votuporanga acrescentou um toque especial à experiência, garantindo um ambiente propício para a apreciação cinematográfica de qualidade e promovendo iniciativas que elevam o processo de aprendizado para além das disciplinas convencionais. “A atividade de sábado passado demonstrou que a fusão entre educação e entretenimento pode resultar em um aprendizado significativo e memorável para os estudantes”, finalizou