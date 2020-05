Os colaboradores da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) que voltaram ao trabalho presencial participaram, na tarde da última sexta-feira (dia 15), de um treinamento sobre métodos de prevenção à Covid-19. A capacitação, organizada pelo setor de Recursos Humanos (RH) da Instituição, foi realizada no Auditório Prof. Antônio Seba, no Campus Centro, com as devidas medidas de distanciamento e proteção adotadas por todos os participantes.

Na oportunidade, as orientações foram passadas pelo médico-cardiologista e coordenador do curso de Medicina da UNIFEV, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, que explicou as principais formas de contágio da doença e como combatê-la a partir de medidas simples, como o uso de máscara, lavar as mãos constantemente, deixar sapatos e roupas que foram expostos a ambientes externos para fora de casa e higienização de compras, entre outras.

De acordo com o docente, neste momento de pandemia, a informação é uma importante aliada ao combate ao novo coronavírus. “É essencial que toda a população, e, nesse caso, nossos colaboradores, estejam cientes do que é efetivo no combate ao vírus. Atualmente, sabemos do perigo à vida que se tornaram as fake news compartilhadas nas redes sociais, por isso a necessidade de saber filtrar o que é válido ou não”, disse.

Além dos distanciamentos e do uso de máscara exigidos pelos órgãos oficiais de Saúde, desde a última segunda (dia 18), todos os funcionários estão sendo submetidos a um protocolo de segurança, com as entradas de acesso aos campi (Centro e Cidade Universitária) limitadas a apenas uma por prédio, a aplicação de álcool em gel e a medição da temperatura corporal.

“Todas as medidas adotadas são para preservar a saúde de nossos colaboradores que estão trabalhando internamente. É importante frisar que o atendimento presencial ao público ainda não voltou. Quem necessitar entrar em contato conosco pode utilizar o telefone e Whatsapp (17) 3405-9990”, destacou o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Toschi.