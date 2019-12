Colaboradora da Santa Casa se torna Papai Noel

Sandra Regina Carretero de Mira percorreu todo o Hospital com a felicidade de quem contribuiu para a recuperação dos assistidos.

Nada melhor do que o Natal para concretizar sonhos. De espalhar amor. De dar atenção. Abraços. Sorrisos. A colaboradora da Santa Casa de Votuporanga, Sandra Regina Carretero de Mira, realizou seu propósito de vida se transformou no bom velhinho, levando alegria para as crianças internadas na Instituição.

Na véspera de Natal, Sandra trocou seu uniforme de segurança para vestir-se de Papai Noel. O radinho – que costuma ser seu fiel escudeiro- deu espaço para a sacola de balas e doces. Com mais duas amigas, ela percorreu todo o Hospital com a felicidade de quem contribuiu para a recuperação dos assistidos.

A ideia era de visitar a ala de Pediatria. Mas, como o amor não tem limites de espaço, ela esteve em toda Instituição. “Todos os anos, eu me transformo em Papai Noel para distribuir doces e balas aqui no bairro. Em 2019, eu realizei meu sonho de construir a casa do bom velhinho na minha casa. O fato teve muita repercussão e, com isso, recebi muitas doações. Em agradecimento e amor, decidi dividir estas colaborações com os pacientes”, disse.

A receptividade dos pacientes emocionou. “Sempre vejo a alegria de todos quando recebem visita especial. Os assistidos se sentem acolhidos, reagem melhor ao tratamento. Os benefícios não são somente para eles. Os colaboradores também gostam. Assim, realizei mais um sonho…de ver o sorriso no rosto de cada um”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Sandrinha está conosco há anos, sempre com muita simpatia e amor no Hospital. Vê-la vestida de Papai Noel só demonstra o quanto que ela ama a Instituição e, principalmente, nossos pacientes. Nosso muito obrigado”, finalizou.