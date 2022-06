COFCO promove a soltura de 10 mil peixes na bacia do rio São José dos Dourados

Ação faz parte das atividades na Semana do Meio Ambiente e contou com a presença de autoridades e alunos da região de Floreal

Iniciando as ações da semana do Meio Ambiente, a COFCO International promoveu a soltura de 10 mil peixes das espécies pacu e lambari, nativos da bacia do rio São José dos Dourados.

A soltura educativa aconteceu na manhã desta quinta-feira (02), na fazenda Três Corações em Floreal, e contou com a participação de 50 alunos da escola Escola Municipal Profª Silvânia C. Vendramel Belati, Polícia Ambiental, prefeito de Valentim Gentil e o vice-prefeito de Floreal.

Além da soltura, também foi realizada uma palestra de conscientização ambiental, ministrada pela coordenadora de Meio Ambiente da COFCO, Kassia Cajuela. “Os alunos aprenderam sobre preservação ambiental, cuidados com fauna e flora e principalmente frisar que a COFCO é contra incêndios e por isso não faz a prática da queima da cana”, afirmou.

O evento rendeu novas parcerias entre as prefeituras da região para projetos futuros. “A segunda edição da ação de preservação do rio São José dos dourados já foi confirmada e será ainda neste ano”, ressalta Fábio Manzano, proprietário da fazenda Três Corações

A ideia é sempre fazer mais pelo meio ambiente e apoiar ações de preservação e desenvolvimento sustentável nas comunidades no entorno de nossas operações. “Na próxima edição haverá material didático para uso no dia do plantio de mudas e também no pós-evento, podendo ser usado na sala de aula”, conclui Kássia.

Sobre a COFCO International

Com 11.500 pessoas em 37 países, a COFCO International é a plataforma internacional de negócios agrícolas da COFCO Corporation, a maior empresa de alimentos e agricultura da China. A COFCO International está focada em ser líder nas cadeias globais de fornecimento de grãos, oleaginosas, açúcar, café e algodão, com ativos nas Américas, Europa e Ásia-Pacífico. A empresa comercializa com mais de 50 nações, ao mesmo tempo em que oferece aos agricultores acesso direto exclusivo ao crescente mercado chinês. Em 2021, a COFCO International negociou mais de 133 milhões de toneladas de commodities, alcançando receitas de US$ 48 bilhões. A empresa está acelerando seu crescimento para criar uma cadeia de suprimentos agrícola global integrada de classe mundial, ancorada na China e competindo globalmente.