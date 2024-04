Cleber Rocha: Líder Comunitário e Promotor da Iniciativa “Parceria com as Comunidades”

Devido a constantes reclamações dos moradores de diversos bairros de Fernandópolis/SP sobre problemas como mato alto em praças e terrenos baldios, buracos nas vias, carros abandonados e a falta de instalações esportivas e atendimento médico nas UBS, surgiu a iniciativa de propor ações concretas antes das próximas eleições municipais.

O líder comunitário Cleber Rocha iniciará uma campanha de baixo custo e grande impacto. Serão instaladas “Caixas de Sugestões” em pontos estratégicos das regiões Norte, Sul, Leste e Oeste para coletar informações diretamente da comunidade. Essa é a essência da “Parceria com as Comunidades”.

Através dessas sugestões, realizaremos um levantamento detalhado das necessidades locais. Os dados coletados serão compilados em um documento oficial, que será entregue aos candidatos a prefeito e vereadores. O objetivo é garantir um compromisso dos futuros governantes com a melhoria da qualidade de vida e infraestrutura urbana de Fernandópolis, contando com o engajamento direto dos cidadãos.

Atenção: Em breve, divulgaremos os locais específicos para a coleta de informações e o período para participação. Não perca a oportunidade de contribuir com a proposta “Parceria com as Comunidades” e fazer a diferença na sua cidade.