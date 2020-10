Cinema aposta na emoção: conheça 15 filmes empolgantes dedicados aos esportes

De acordo com o levantamento do Votunews , o boxe não só é uma das modalidades mais retratadas, mas também reconhecida no mundo do cinema, já que responde por 4 em cada 10 indicações ou vitórias no Oscar na lista dos 50.

Filmes com a temática esportiva sempre apresentam histórias de superação e são bastante empolgantes, cativando o público e a emoção é garantida. Nesta pandemia, a quarentena aproximou ainda mais as pessoas das telonas, mesmo que por meio de provedores de filmes e séries de televisão via streaming.

É certo que você se lembre de um filme de luta por exemplo (dentro do nicho esportivo, as lutas são os temas preferidos, sendo o boxe o mais retratado) e, deve ter uma imagem em sua cabeça, mesmo que aleatória como um trecho de Rocky Balboa – que inspira jovens a adultos até os dias de hoje.

Com a proximidade dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 que serão realizados entre os dias 24 de julho e 9 de agosto na capital do Japão, nunca é demais saber mais sobre esportes.

Os filmes são uma boa ferramenta para facilitar a pesquisa sobre algum atleta, modalidade ou esporte. E não é só de boxe que vive o esporte das telonas e séries, na Netflix, uma das maiores plataformas de streaming de vídeos e seriados, você pode encontrar diversos conteúdos sobre o assunto.

Motivação não vai faltar depois de você assistir a filmes baseados em histórias reais e documentários que mostram as histórias de luta e superação de grandes atletas. Quer conhecer mais sobre um esporte, atleta ou modalidade?

Confira nossa lista com 15 filmes para os amantes do esporte:

Raça

Lançado em 2016, o filme é uma cinebiografia de Jesse Owens, atleta negro americano que participou das Olimpíadas de Berlim em 1936. O corredor superou os corredores arianos em pleno regime nazista e ganhou quatro medalhas de ouro.

Um homem entre gigantes

O filme estadunidense lançado em 2015 narra a história real de Bennet Omalu, um médico neuropatologista forense que diagnostica um severo trauma cerebral em um jogador de futebol americano. Com a descoberta, o médico inicia uma guerra contra poderosas instituições esportivas para revelar a verdade ao mundo.

Sangue pela glória

A história inspirada no campeão mundial de boxe Vinny Pazienza conta um dos retornos mais incríveis do mundo do esporte. O atleta sofre uma lesão na coluna vertebral depois de um acidente grave de carro e é obrigado a ficar longe dos rings. Após um tempo de recuperação, Vinny quebra as expectativas e volta para o esporte.

Coach Carter: Treino para a vida

O dono de uma loja de artigos esportivos aceita ser técnico de um time de sua antiga escola. Ele impõe um rígido regime que incluía bom desempenho na escola para que os jovens sejam vencedores nas quadras e na vida.

A Grande Escolha

Outro filme que tem o futebol americano como plano de fundo. “A Grande Escolha” (2014) fala sobre Sonny Weaver Jr (Kevin Costner), o manager da equipe Cleveland Browns, que disputa a NFL, maior liga de futebol americano dos Estados Unidos. O longa narra as 12 horas que antecedem o Draft Day, dia em que as equipes precisam escolher seus novos talentos.

Creed: Nascido para Lutar

O filme é uma continuação das histórias de Rocky Balboa, agora sob o ponto de vista de Adonis Johnson (Michael B. Jordan), filho de Apollo Creed, ex-rival e amigo de Rocky (Sylvester Stallone). A temática do boxe segue presente na saga, que adiciona elementos mais emocionantes, como o fato de Balboa enfrentar agora uma luta fora dos ringues: ele tem câncer. O filme estreou em 2015.

Desafiando Gigantes

Superação é a palavra-chave deste longa lançado em 2006, que acompanha a história de Grant Taylor (Alex Kendrick), um treinador fracassado de uma equipe de futebol americano universitário nos Estados Unidos. Enfrentando muitas dificuldades na vida, Taylor cria uma nova filosofia de vida e treinos como última alternativa para mudar os rumos da sua história.

Invictus

É possível deixar as diferenças de lado em prol de um único objetivo? O filme “Invictus” (2009) mostra Nelson Mandela (Morgan Freeman), liberto após 27 anos na prisão e sendo eleito presidente da África do Sul quatro anos depois. Ele percebe que o povo negro torce contra a nação em eventos esportivos e busca, através do rúgbi, fazer o país se unir como um só povo.

Menina de Ouro

A determinada Maggie (Hilary Swank) entra na vida do treinador Frankie (Clint Eastwood). Ela busca os conhecimentos dele para ser treinada e se tornar uma boxeadora profissional. Duas pessoas que enxergam a vida de maneiras totalmente diferentes se aproximam e se ajudam a encarar as batalhas do cotidiano. A produção estreou em 2004.

Campeão (2003)

Baseado em uma história real, a produção traz dois irmãos que disputam na piscina a atenção e afeição do pai. Em competições, são vistos como rivais. Dentro de casa, não é diferente.

I Am Bolt (2016)

O documentário mergulha na vida do jamaicano Usain Bolt, aposentado desde o último Mundial de Atletismo. “I Am Bolt” mostra a trajetória do velocista do início de sua vida até sua consagração. As gravações aconteceram nas Olimpíadas de Pequim, Londres e Rio de Janeiro, além de um Mundial na Alemanha em 2009 e da terra-natal do corredor, a Jamaica. Participam do documentário os velocistas Asafa Powell e Yohan Blake, Neymar e Pelé, a tenista Serena Williams e o músico, e filho de Bob Marley, Ziggy Marley.

PELÉ: O NASCIMENTO DE UMA LENDA

O garoto Edson ganha o apelido Pelé e cresce numa favela de São Paulo, mostrando seu talento com a bola. Ele se torna uma grande promessa do futebol brasileiro, sendo contratado pelo time do Santos. Seu nome fica mundialmente famoso aos 17 anos quando leva o Brasil para sua primeira conquista de uma Copa do Mundo, em 1958.

Rocky

O primeiro de uma série de filmes sobre a história do lutador Rocky Balboa. É considerado um dos filmes sobre esporte mais importantes e influentes de todos os tempos. No primeiro longa, lançado em 1976, Rocky (Sylvester Stallone) enfrenta Apollo Creed (Carl Weathers) em uma das lutas mais épicas do cinema.

Rush: No Limite da Emoção

Niki Lauda e James Hunt protagonizaram uma das rivalidades mais marcantes da história da Fórmula 1. O longa de 2013 narra a temporada 1976 e mostra como Lauda (Chris Hemsworth) e Hunt (Daniel Brühl) disputaram o título até a última corrida.

Duelo de Titãs

Assim como Invictus, o filme fala de racismo, mas nos Estados Unidos. O cenário envolve uma escola norte-americana que passa a aceitar negros e coloca um técnico para juntar brancos e negros a disputarem um campeonato no mesmo time.

Bônus especial

Paratodos

Você conhece o esporte paralímpico? Sabia que os brasileiros estão entre os melhores do mundo em várias modalidades? Esse é um documentário para você conhecer alguns de nossos melhores atletas e que estiveram nas paraolimpíadas do Rio em 2016 e deverão estar em Tóquio. O documentário está disponível de forma paga no youtube.

Duelo de Campeões

Não podemos deixar de recomendar que assistam Duelo de Campeões. Esse filme conta a saga do time americano de futebol que veio disputar a copa do mundo de 1950 no Brasil e foram capazes de produzir uma vitória impensável em cima da Inglaterra naquele ano.