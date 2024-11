Cinco pessoas são detidas por tráfico com cerca de R$ 20 mil e drogas

A Polícia Militar de Rio Preto prendeu, nesta sexta-feira (8) cinco pessoas envolvidas com tráfico de drogas, no Jardim Paraíso. Cerca de R$ 20 mil em dinheiro e drogas foram apreendidos em um estabelecimento comercial.

De acordo com a PM, agentes receberam uma denúncia sobre venda de entorpecentes que estava sendo realizada em um comércio. Ao chegarem no local, os policiais encontraram porções de cocaína e de maconha, além de um caderno com anotações ligadas ao tráfico e cerca de R$ 20 mil em dinheiro.

Cinco pessoas foram detidas e encaminhadas à Central de Flagrantes. Duas mulheres e um homem permaneceram presos por envolvimento comprovado no crime.

Por: Gazeta de Rio Preto