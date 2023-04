Ciências Contábeis da Unifev recebe profissionais da Receita Federal

Encontro reuniu o delegado do órgão, Paulo Sérgio Claúdio e o auditor fiscal, Mauro Silva, que falaram sobre as atualizações do Imposto de Renda

Na noite da última quarta-feira (dia 26), no auditório da Cidade Universitária, o curso de Ciências Contábeis da Unifev recebeu o delegado da Receita Federal, Paulo Sérgio Cláudio e o auditor fiscal, Mauro Silva, ambos de São José do Rio Preto. A capacitação é resultado de uma parceria do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) da Instituição com o órgão do governo.

Na oportunidade, os convidados abordaram os principais conceitos, regras vigentes, obrigações e mudanças para a declaração do Imposto de Renda em 2023. “O conteúdo é essencial para que futuros contadores se habituem com as obrigações fiscais, seja para dar orientações a familiares, para clientes ou para fazer sua própria restituição”, destacou.

O docente responsável pelo NAF, Prof. Esp. Yoschimi Oka, explicou a importância de eventos para o complemento da formação universitária. “Tivemos uma grande troca de experiências sobre questões tributárias, assunto essencial para a formação do contador. Por meio do Núcleo Contábil, temos acesso a diversos treinamentos da Receita Federal para os nossos alunos, inclusive, nossos estagiários do Núcleo são capacitados para os atendimentos prestados à comunidade”.

SERVIÇO:

Gratuito: declaração de Imposto de Renda

Local: Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) – Cidade Universitária

Horário de Funcionamento: às terças e quartas-feiras, das 17h às 19h.

Informações: (17) 3405-9999 (ramal 627) – nos dias e horários de funcionamento.