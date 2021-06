Em Fernandópolis (SP), o prefeito André Pessuto decidiu proibir a entrada de crianças de até 12 anos em estabelecimentos. Já em Ibirá (SP), comércios devem funcionar somente das 6h às 18h.

Restaurantes, lanchonetes e similares devem atender presencialmente somente das 6h às 21h. Salões de beleza e barbearias podem funcionar das 7h às 20h. As academias estão autorizadas a receber os alunos somente das 6h às 21h. Já os escritórios em geral precisam funcionar das 8h às 20h.

A venda de bebidas alcoólicas está proibida das 21h às 6h. Já a circulação de pessoas não pode ocorrer das 22h às 5h. O com as novas medidas entrou em vigor na quinta-feira (17).

Em Ibirá (SP), restaurantes, lanchonetes, sorveterias e similares podem atender presencialmente das 6h às 18h. No entanto, a venda de bebidas alcoólicas é proibida após as 18h.

Comércios estão autorizados a realizar atendimento presencial somente das 6h às 18h durante a semana. Aos sábados, no entanto, o horário de funcionamento é das 9h às 13h.

Academias e todas as modalidades de ginástica precisam receber os alunos somente das 6h às 18h. Já hotéis e pousadas podem funcionar durante 24 horas, desde que todas as regras e protocolos sanitários sejam respeitados.

Bares podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Após este horário fica proibido receber clientes. Já a abertura de restaurantes e similares está autorizada até 21h, com atendimento presencial ou “delivery”.

Hotéis terão a capacidade reduzida para 40%, já os parques podem funcionar com 30% do público. Também ficam suspensas atividades ambulantes, esportes, coletivos, eventos, festas, convenções e atividades culturais, além da proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.