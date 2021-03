Em São José do Rio Preto (SP), o atendimento será de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no Recinto de Exposições, onde a Secretaria de Saúde organizou o sistema drive-thru. Já nas Unidades Básicas de Saúde, a vacinação ocorrerá das 8h às 14h.

Araçatuba (SP) também vai imunizar os idosos com mesma faixa etária. Porém, somente aqueles acamados ou com qualquer tipo de dificuldade para locomoção. A imunização será feita a domicílio. Os familiares devem entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) e agendar um horário.

Já em Penápolis (SP), os idosos com 77 a 79 anos serão imunizados no drive-thru, montado na frente do Clube Penapolense, das 8h às 16h. Contudo, os moradores também podem procurar as salas de vacina das Macros I (Eldorado), II (Postão) e III (Santa Terezinha).