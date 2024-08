Municípios das regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto (SP) estão em alerta máximo e devem ter a atenção redobrada; confira a situação nas estradas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Defesa Civil, cidades das regiões de Sorocaba, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto (SP) estão em alerta máximo para perigo de incêndios, devido à baixa umidade do ar e a onda de calor que atingiu todo o estado. Confira a lista completa: