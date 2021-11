Cidades da região de Rio Preto promovem leilão presencial em prol do Hospital de Base

Neste domingo, dia 21 de novembro, às 13h, acontece o leilão virtual e presencial em prol do Hospital de Base (HB), de São José do Rio Preto, organizado pelas cidades de Jaci, Potirendaba, Ubarana, Nova Itapirema e Sales. Por meio da tecnologia será possível unir as boas práticas no enfrentamento da pandemia da Covid-19 evitando aglomerações, com a praticidade para realização do evento e a solidariedade em prol do hospital. O evento também ocorrerá de forma simultânea presencialmente na cidade de Ubarana no Herrera Leilões.

A diretora administrativa do HB, Dra. Amália Tieco, ressalta a importância dos eventos solidários em prol do hospital. “Esses leilões, assim como todos os eventos, são importantes para proporcionarmos a medicina de qualidade que nós oferecemos aos nossos pacientes do SUS. Por isso, pedimos a ajuda de toda comunidade e contamos com a participação de todos”, afirmou Dra Amália Tieco.

Como participar?

Para dar os lances, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (17) 99772-5567 / (17) 98106-1933 ou (17) 99753-1266 para realizar o cadastro. Assim que ele for efetivado, em um chat particular, o participante receberá todas as opções do leilão como lista de prendas, lista dos gados, situação dos lotes e orientações de como dar um lance.

O dinheiro arrecadado nos leilões é destinado à manutenção e custeio dos serviços da Funfarme, que compreende, além do Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto Lucy Montoro, o Ambulatório e o Instituto do Câncer (ICA), que majoritariamente atendem SUS.