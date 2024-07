Ciclistas se unem em prol da construção de ciclovia entre Valentim Gentil e Votuporanga

Ciclistas se mobilizam para construção de ciclovia entre Valentim e Votuporanga

Centenas de ciclistas da região se reuniram no último domingo de manhã, durante uma mobilização pedindo a construção de uma ciclovia ligando Valentim Gentil a Votuporanga pelas vicinais “Camilo Sato” e Nelson Bolotário.

A mobilização reuniu grande número de ciclistas de Votuporanga, Valentim Gentil, Meridiano e até de Fernandópolis e durante o trajeto pela vicinal que liga as duas cidades, os bikers pediam a construção de uma ciclovia como forma de garantir a segurança dos que praticam esse esporte, além de beneficiar centenas de trabalhadores e usuários daquela via.

Conforme os idealizadores do movimento, o objetivo é conscientizar as lideranças políticas da região, como prefeitos – Jorge Seba (Votuporanga) e Adilson Segura (Valentim Gentil) deputados, como Carlão Pignatari e Fausto Pinatoe vereadores em busca de recursos financeiros das esferas do estado e da união para a construção desta ciclovia.

Os ciclistas argumentam que, além dos praticantes deste esporte, centenas de trabalhadores utilizam a vicinal Votuporanga a Valentim Gentil para irem trabalhar. A vicinal, segundo os ciclistas é bastante perigosa e já foi registrado diversos acidentes de trânsito envolvendo carros, motos e bicicletas.

Os bikers argumentam que a ciclovia não trará somente segurança a quem pratica o ciclismo, mas principalmente a esses trabalhadores.

Os ciclistas apontam como exemplo, a ciclovia construída na estrada vicinal “Adriano Pedro Assi” – a conhecida Estrada do 27, que foi executada com recursos do Estado e da Prefeitura de Votuporanga.

Agora, os ciclistas buscam apoio da população das cidades beneficiadas com a ciclovia através de um abaixo-assinado que, posteriormente, será entregue as autoridades competentes visando buscar apoio para a construção da ciclovia.

