Chuva derruba árvore, poste e placas em Fernandópolis

Uma forte chuva registrada na tarde desta sexta-feira, dia 18 em Fernandópolis arrancou árvore e derrubou um poste de energia elétrica na rua Espirito Santo, Jardim Santa Rita, região central de Fernandópolis.

A ação do vento provocou estragos na fiação elétrica e a rua teve quer interditada para que os reparos fossem feitos. A via é um dos principais acessos ao Fórum e Câmara Municipal, Tribunal de Contas e Justiça do Trabalho.

Na avenida Duque de Caxias no bairro Jardim do Trevo uma placa de propaganda de uma loja de construção caiu sobre veículo um Fiat/Mobi. Não há informações de danos materiais.

Na avenida Brasília há registro de queda de árvores em uma praça próximo ao Cadip, além de destelhamento na Secretaria de Esportes localizada no Clube da Cesp. Também a informações de árvores arrancadas.