Processo seletivo é totalmente on-line e gratuito; interessados podem se inscrever pelo site unifev.edu.br

A Unifev abriu as inscrições para seu Vestibular 2023. O processo seletivo, de forma on-line e totalmente gratuito, será realizado por meio de uma redação.

Neste ano, a novidade está nos descontos de matrícula antecipada, na campanha que apresenta em seus materiais publicitários a diversidade da geração Z e a alegria da retomada presencial.

A Instituição planejou benefícios para os aprovados no vestibular que realizarem suas matrículas nos meses de setembro e outubro. Além dos 32% de desconto ingressante e dos 5% de desconto pontualidade, que são tradicionais, será oferecido um desconto especial que contemplará todo período da graduação.

Segundo a equipe de comunicação e marketing da Instituição, o propósito da campanha é, além de promover os novos benefícios, trazer para o vestibular formas de comunicação mais atualizadas, em decorrência da mudança geracional de seu público-alvo.

Para a supervisora do setor, Graziele de Marchi, o momento é um ponto significativo para a marca. “Sustentabilidade, diversidade e inovação são as três palavras que simbolizam a realidade da Unifev hoje começando por seu ambiente colaborativo. A campanha, de forma divertida e jovem, é mais uma evidência dessa modernização da marca que está em processo de aplicação”, evidenciou.

Os interessados no vestibular podem se inscrever diretamente no site www.unifev.edu.br, em que todas as informações referentes à prova estão disponíveis. O processo seletivo é válido para todos os cursos de graduação, exceto Medicina.

Outras informações podem ser obtidas diretamente na Central de Relacionamento pelo WhatsApp (17) 3405-9990.