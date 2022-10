Cesta Verde: Prefeitura orienta produtores rurais para as próximas etapas do programa

Banco de Alimentos reuniu produtores rurais para fornecer diretrizes para assegurar a participação deles no programa

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já iniciou as tratativas para mais uma edição do Programa Alimenta Brasil – Cesta Verde, que foi realizado este ano em parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo.

Na última semana, o Banco de Alimentos reuniu os produtores rurais interessados, no intuito de fornecer todas as diretrizes para assegurar a participação deles neste projeto, que beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, como também, auxilia o produtor rural a escoar sua produção.

Por meio do programa, os alimentos adquiridos diretamente junto aos produtores são separados seguindo um padrão com quatro tipos: como raízes, folhosas, legumes e frutas, com peso total de cada cesta oscilando entre 10 e 15kg.

Neste ano, cerca de 4 mil cestas verdes foram distribuídas pelo programa em Votuporanga diretamente às entidades assistenciais que entregam para as famílias assistidas por elas. “Essa medida contribuiu, de maneira fundamental, não só para o escoamento da produção da agricultura familiar, mas para minimizar o sofrimento das famílias inscritas no Cadastro Único”, destacou Rodrigo Beleza, secretário de Desenvolvimento Econômico.