Cervejaria de Votuporanga lança máquinas de autosserviço de chopp

A geladeira ‘Beer Station’ já está instalada no Assary Clube de Campo

A Lord Lion Cervejaria, com fábrica e sede em Votuporanga/SP, acaba de lançar uma novidade para os apreciadores de chopp artesanal: a geladeira “Beer Station”. O novo modelo de negócio da Lord Lion, voltado para o autosserviço de chopp artesanal, foi lançado recentemente em São Paulo, na Fispal Food Service, uma das maiores feiras do setor food service da América Latina.

A geladeira “Beer Station” da Lord Lion Cervejaria já está disponível no Assary Clube de Campo, em Votuporanga. Com o serviço de autoatendimento, os empresários da Lord Lion Cervejaria querem democratizar o acesso às cervejas e aos chopps artesanais. Retirar o produto da máquina é bem simples. Basta o cliente baixar pelo celular o aplicativo da Lord Lion Cervejaria (por meio do Google Play ou do App Store), colocar créditos e, em seguida, scanear o QR Code da máquina para retirar o chopp gelado. O sistema não utiliza cartão e nem dinheiro físicos, o pedido é feito e pago pelo aplicativo no celular.

O equipamento armazena as bebidas já geladas, que são abastecidas pelo operador da Lord Lion, responsável pelo ponto de venda e acompanhamento on line do nível de estoque da bebida. Toda a gestão da Beer Station é feita remotamente. O destaque fica por conta da praticidade em retirar o chopp artesanal da geladeira. O cliente chega com o celular, faz a leitura do QR Code disponível no equipamento e, pelo aplicativo, libera o abastecimento do copo. Quando termina, a Beer Station calcula quanto foi vendido e desconta do saldo total do cliente.

A diretoria da Lord Lion Cervejaria conta ainda que a máquina começou a ser desenvolvida há aproximadamente um ano e que, além da versão para um estilo único de chopp, haverá uma máquina com até quatro torneiras para estilos variados da bebida.

As duas opções de máquinas são ideais para bares, aeroportos, restaurantes, shoppings, condomínios, lojas de conveniências e espaços gastronômicos.

O aplicativo conta com reconhecimento facial e documental no momento do cadastro, o que impede que menores de idade tenham acesso ao sistema para que possam consumir a bebida.

Sobre a Lord Lion

A Lord Lion Cervejaria foi pioneira em Votuporanga e região na implantação de autosserviço de chopp artesanal. A fábrica e a sede da cervejaria ficam localizadas na avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 4.513, no bairro Pozzobon da cidade. Por conta da qualidade dos 16 rótulos artesanais de fabricação própria, a cervejaria está presente em pelo menos 200 estabelecimentos comerciais, entre supermercados, lojas de conveniência e restaurantes, abrangendo as regiões de Ilha Solteira (SP) até São José do Rio Preto (SP).

A sede da Lord Lion, com funcionamento, de quarta-feira a sábado, a partir das 18h, se tornou referência em eventos, por conta da variedade de shows e covers premiados, além do cardápio com drinks, porções, hambúrgueres artesanais, sobremesas e até fondues. O local também é palco para festas particulares, como aniversários, festas de 15 anos e até casamentos.