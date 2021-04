CDHU conta mais de 7 mil atendimentos online

Nos dois primeiros meses de 2021, as plataformas digitais do Poupatempo contabilizaram 7,4 mil acessos aos serviços online da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). São 25 opções oferecidas no portal www.poupatempo.sp.gov.br e no aplicativo Poupatempo Digital.

Desde o início da implantação dos atendimentos eletrônicos da CDHU no Poupatempo, quase 25 mil acessos foram realizados. Entre os mais solicitados, estão segunda via de conta (4 mil), boleto agrupado (4 mil), saldo devedor (3,8 mil), informação financeira (2,7 mil), auxílio moradia – direitos recadastramento (2,7 mil) e informação de transferência de titularidade (1,9 mil).

De acordo com Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo -, a Companhia tem unido esforços para ampliar as opções disponíveis nos canais eletrônicos do Poupatempo e garantir que a população possa realizar serviços públicos, mesmo com as unidades temporariamente fechadas neste momento, devido à pandemia. “A aceleração no processo de transformação digital do Poupatempo e a ampliação dos serviços online foram fundamentais para atender aos anseios de uma sociedade que busca por facilidades, sem perder qualidade, agilidade e eficiência. Por isso, além de novas opções remotas, lançamos o aplicativo Poupatempo Digital, responsável pela maior parte dos acessos ao programa atualmente”. Dos 7,4 mil atendimentos online da CDHU este ano pelas plataformas do Poupatempo, 5 mil foram pelo aplicativo e 2,4 mil pelo portal. Desde seu lançamento, em maio de 2020, o app soma mais de quatro milhões downloads.

Para ter acesso aos serviços da CDHU é só entrar no site www.poupatempo.sp.gov.br ou baixar o aplicativo Poupatempo Digital, clicar na opção ‘Serviços’, e depois em ‘Moradia’.

Nos canais digitais é possível acessar 130 serviços online, como renovação de CNH, Licenciamento de veículos, consulta de IPVA e seguro-desemprego, entre outros. A previsão é que até 2022, o Poupatempo disponibilize mais de 240 opções nas plataformas do programa.

Tutoriais (vídeos)

O portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) disponibiliza vídeos sobre os atendimentos digitais mais procurados nos canais do programa. A série, com 16 tutoriais, está disponível também no Youtube, no www.youtube.com/poupatemposp.