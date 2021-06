Para tentar controlar os casos da doença, prefeitura vai adotar uma série de medidas mais restritivas que valem desde esta sexta-feira (11) até segunda-feira (14).

De acordo com a prefeitura, foram 18 pessoas que morreram na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) à espera de leitos para tratamento da doença, sendo oito mulheres e 10 homens, desde o último sábado (5).

“É uma situação bem grave para nós da UPA, desde segunda-feira operamos acima da nossa capacidade. Nossa UTI opera de três com seis leitos. Neste momento disponibilizamos todos os equipamentos que o paciente necessita para este primeiro atendimento, mas os pacientes precisam ser encaminhados para leitos de UTI urgentemente”, explica o gestor da UPA Giovani de Carvalho Silva.

De acordo com o Executivo, está suspenso o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais, shoppings centers, galerias, academias, centros de ginástica, salões de beleza, barbearias e prestadores de serviços, especialmente as casas noturnas.

Também fica proibido o consumo em bares, restaurantes, padarias, supermercados e congêneres. Já os serviços de delivery e drive-thru estão liberados. No entanto, o take away não pode ser realizado.

Ainda segundo a prefeitura, estão suspensas as atividades religiosas, festas, eventos e atividades culturais, assim como a venda de bebidas alcoólicas das 21h às 6h.